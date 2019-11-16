Квят о возгорании двигателя своего болида: машина сама выключилась

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал инцидент со своим болидом во время второй свободной практики на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.

«В конечном счёте у нас была продуктивная сессия — до момента, когда машина сама выключилась. Теперь нам нужно выяснить, в чём была проблема», — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso.

При этом он отметил, что сессия не прошла даром, в команде поняли, что необходимо для более быстрой езды на данной трассе.

В конце второй тренировки в болиде россиянина выключился двигатель, который впоследствии загорелся.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель показал лучшее время во второй практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.