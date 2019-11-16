«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на голы Овечкина и Кузнецова
- Reuters
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «Канадиенс» отличились Филлип Дано, Ши Уэбер, Джордан Уил, Ник Судзуки и Томаш Татар. У хозяев шайбы забросили россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Для канадского коллектива эта победа стала третьей подряд.
Ранее четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромить «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.