«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

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Новым наставником мюнхенской «Баварии» утверждён Ханс-Дитер Флик, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. 54-летний специалист принял команду после отставки Нико Ковача.

«Ули Хёнесс, Хасан Салихамиджич и я публично заявляли после матча в Дортмунде, что Флик является нашим главным тренером вплоть до последующих новостей. И поскольку Ханс не хочет, чтобы каждую субботу его спрашивали, будет ли он тренировать команду в следующем матче, я говорю: как минимум до Рождества он будет работать с «Баварией». Мы доверяем ему», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет вернуть Гвардиолу.

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