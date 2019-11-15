Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Бойкова и Козловский получили за свой прокат 80,14 балла, что позволяет дуэту лидировать по итогам короткой программы. На втором месте идут их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем месте — ещё одна российская пара, Ксения Столбова и Андрей Новосёлов.

Спортивные пары покажут свои произвольные программы 16 ноября.

Ранее Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве.