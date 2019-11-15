Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при

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Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.
Российские пары занимают три первых места после короткой программы на этапе Гран-при
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Бойкова и Козловский получили за свой прокат 80,14 балла, что позволяет дуэту лидировать по итогам короткой программы. На втором месте идут их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем месте — ещё одна российская пара, Ксения Столбова и Андрей Новосёлов.

Спортивные пары покажут свои произвольные программы 16 ноября.

Ранее Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве.

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