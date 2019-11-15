Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревновании спортивных пар, оценили прокат своей короткой программы на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

«Во время выставления оценок мы очень обрадовались, что перешли отметку в 80 баллов. Это другой уровень, как у взрослых топовых пар», — сказала Бойкова.

Также партнёр фигуристки Дмитрий Козловский прокомментировал своё падение на раскатке.

«Получилось, что не рассчитали разбег на подкрутку. Немного поменяли заход, чтобы не создавать проблем другим фигуристам. Не удалось вписаться в поворот. Если говорить честно, то какие-то болевые ощущения есть. Но на подобном уровне на них обращать внимание неправильно. Посмотрите, с какими травмами наши девочки иногда выступают. А тут я — взрослый мужик, снялся бы из-за того, что у меня ребро болит?» — сказал Козловский.

Ранее Авербух заявил, что очень рад за Медведеву и её выступление.