Лобов рассказал о своём заработке после ухода из UFC

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что после перехода в организацию по кулачным боям Bare Knuckle FC стал зарабатывать больше, чем подавляющее количество спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«После каждого турнира UFC я просматриваю гонорары ребят и вижу, что только один из них зарабатывает за бой больше меня. Если речь идёт о крупных турнирах, то таких набирается трое-четверо. Так что я зарабатываю больше, чем 90—95% бойцов UFC и доволен положением, в котором сейчас нахожусь», — цитирует слова Лобова MMA Fighting.

Также боец поблагодарил UFC, заявив, что обязан организации своим нынешним статусом.

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