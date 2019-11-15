Лобов рассказал о своём заработке после ухода из UFC

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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов заявил, что после перехода в организацию по кулачным боям Bare Knuckle FC стал зарабатывать больше, чем подавляющее количество спортсменов в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Лобов рассказал о своём заработке после ухода из UFC
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«После каждого турнира UFC я просматриваю гонорары ребят и вижу, что только один из них зарабатывает за бой больше меня. Если речь идёт о крупных турнирах, то таких набирается трое-четверо. Так что я зарабатываю больше, чем 90—95% бойцов UFC и доволен положением, в котором сейчас нахожусь», — цитирует слова Лобова MMA Fighting

Также боец поблагодарил UFC, заявив, что обязан организации своим нынешним статусом.

Ранее сообщалось, что говорят о Нурмагомедове в мире MMA.

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