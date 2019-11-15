Лобов рассказал о своём заработке после ухода из UFC
«После каждого турнира UFC я просматриваю гонорары ребят и вижу, что только один из них зарабатывает за бой больше меня. Если речь идёт о крупных турнирах, то таких набирается трое-четверо. Так что я зарабатываю больше, чем 90—95% бойцов UFC и доволен положением, в котором сейчас нахожусь», — цитирует слова Лобова MMA Fighting.
Также боец поблагодарил UFC, заявив, что обязан организации своим нынешним статусом.
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