Ультрамарафонец рассказал о желании пробежать 60 км в Сибири при -60 °C

Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин заявил, что хочет установить рекорд в марафоне при сверхнизких температурах.

«В будущем планирую установить рекорд по ультрамарафону при сверхнизких температурах в Оймяконе — так называемом полюсе холода. Там -60 °C, а в Красноярске на 20 градусов теплее. Подумал, что если смогу пройти 120 км за 24 часа при -40 °C, то, наверное, смогу пробежать 60 км за шесть часов при -60 °С», — сказал спортсмен в интервью RT.

Ранее сообщалось, что власти Токио предложили перенести марафон на Играх-2020 на ночное время.