Фигурист Игнатов оценил свой дебют на этапе серии Гран-при

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Россиянин Макар Игнатов остался доволен своим выступлением в короткой программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Фигурист Игнатов оценил свой дебют на этапе серии Гран-при
  • РИА Новости

«Было сильное волнение. Днём спал, и мне снилось фигурное катание. Проснулся и не мог понять, где же нахожусь. К этому старту подходил как обычно. Мне очень хотелось сделать тройной аксель, поэтому был сверхбольшой контроль, я поторопился и проскочил толчок. Подумал, что же сейчас будет? В целом прокатом доволен, хотя можно лучше. По сравнению с прошлыми стартами было больше погрешностей», — сказал Игнатов.

Он также считает, что ему стоит прибавлять во вращениях и избавляться от помарок на акселе.

Для Игнатова этот прокат стал дебютным во взрослом Гран-при.

Ранее американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что не боится российских соперниц с четверными прыжками.

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