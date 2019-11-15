Фигурист Игнатов оценил свой дебют на этапе серии Гран-при
- РИА Новости
«Было сильное волнение. Днём спал, и мне снилось фигурное катание. Проснулся и не мог понять, где же нахожусь. К этому старту подходил как обычно. Мне очень хотелось сделать тройной аксель, поэтому был сверхбольшой контроль, я поторопился и проскочил толчок. Подумал, что же сейчас будет? В целом прокатом доволен, хотя можно лучше. По сравнению с прошлыми стартами было больше погрешностей», — сказал Игнатов.
Он также считает, что ему стоит прибавлять во вращениях и избавляться от помарок на акселе.
Для Игнатова этот прокат стал дебютным во взрослом Гран-при.
Ранее американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что не боится российских соперниц с четверными прыжками.