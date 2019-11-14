Американская фигуристка Белл заявила, что не боится российских соперниц с четверными прыжками

Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что соперницы из России, демонстрирующие четверные прыжки, не способны повлиять на её прокаты.

«Вне зависимости от того, с кем я соревнуюсь, я делаю одну и ту же программу. Да, появились невероятные молодые русские девушки, которые делают четверные прыжки. Но это не способно изменить то, что я делаю в своей программе. Моя задача всегда одинакова. Я волнуюсь перед соревнованиями, потому что знаю, что я готова и могу выступать с хорошими результатами», — цитирует Белл usfigureskatingfanzone.

Американка выступит на этапе Гран-при в России, который стартует 15 ноября.

Ранее сообщалось, как разминались фигуристы на этапе Гран-при в Москве.