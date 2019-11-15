Источник: Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС

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Новым главой судейского комитета Российского футбольного союза (ДСИ РФС) назначен Ашот Хачатурянц.
Источник: Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

«Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц — новый глава судейского комитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реформой занимался заместитель генерального директора РФС по развитию Максим Митрофанов со своей командой. 

«Подробности и детали должны быть уже сегодня», — отмечает Конов.

С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров. 

Ранее сообщалось, что РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством.

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