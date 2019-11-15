Источник: Хачатурянц сменил Левникова на посту главы судейского комитета РФС

Новым главой судейского комитета Российского футбольного союза (ДСИ РФС) назначен Ашот Хачатурянц.

Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

«Судейская реформа состоялась. По моей информации, Ашот Хачатурянц — новый глава судейского комитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реформой занимался заместитель генерального директора РФС по развитию Максим Митрофанов со своей командой.

«Подробности и детали должны быть уже сегодня», — отмечает Конов.

С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров.

Ранее сообщалось, что РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством.