Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Кучеров в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. Таким образом, он помог своей команде одержать крупную победу со счётом 9:3.

Главной звездой дня стал Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а замкнул тройку лучших его одноклубник Леон Драйзайтль.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Денис Гурьянов подрался с игроком «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.