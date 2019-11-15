Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Кучеров в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. Таким образом, он помог своей команде одержать крупную победу со счётом 9:3.

Главной звездой дня стал Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а замкнул тройку лучших его одноклубник Леон Драйзайтль.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Денис Гурьянов подрался с игроком «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.

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