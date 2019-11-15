Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Кучеров в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. Таким образом, он помог своей команде одержать крупную победу со счётом 9:3.
Главной звездой дня стал Конор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», а замкнул тройку лучших его одноклубник Леон Драйзайтль.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Денис Гурьянов подрался с игроком «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.