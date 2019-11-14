Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020

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Национальная сборная Турции благодаря ничьей с командой Исландии сумела квалифицироваться на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Сборная Турции сыграла вничью с командой Исландии и вышла на Евро-2020
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Встреча, проходившая на стадионе «Али Сами Йен» в Стамбуле, завершилась со счётом 0:0.

Благодаря этой ничьей хозяева встречи набрали 20 очков и за тур до конца отборочного турнира опережают идущую третьей команду Исландии на четыре очка.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 различных городах Европы.

Ранее сообщалось, как сборная России готовилась в Сочи к матчу с Бельгией.

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