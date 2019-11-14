«Зенит» уступил «Анадолу Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Короткая ссылка
В матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» на выезде проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес»
«Зенит» уступил «Анадолу Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
  • @AnadoluEfesSK
  • Twitter

Встреча, проходившая на арене «Синан Эрден Дом» в Стамбуле, завершилась со счётом 90:88 в пользу хозяев.

Наибольший вклад в победу своей команды внёс Василие Мицич — 24 очка и шесть передач. У «Зенита» самым результативным стал Остин Холлинз, набравший 26 очков.

«Зенит» потерпел шестое поражение в текущем регулярном чемпионате Евролиги. «Анадолу Эфес» победил в шестом матче из восьми.

Ранее «Химки» обыграли миланскую «Олимпию» в Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить