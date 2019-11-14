«Зенит» уступил «Анадолу Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Встреча, проходившая на арене «Синан Эрден Дом» в Стамбуле, завершилась со счётом 90:88 в пользу хозяев.
Наибольший вклад в победу своей команды внёс Василие Мицич — 24 очка и шесть передач. У «Зенита» самым результативным стал Остин Холлинз, набравший 26 очков.
«Зенит» потерпел шестое поражение в текущем регулярном чемпионате Евролиги. «Анадолу Эфес» победил в шестом матче из восьми.
Ранее «Химки» обыграли миланскую «Олимпию» в Евролиге.