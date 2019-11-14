Сборная России U18 крупно проиграла команде Англии в товарищеской встрече

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В контрольном поединке подопечные Дмитрия Хомухи были разгромлены сверстниками из Англии.
Сборная России U18 крупно проиграла команде Англии в товарищеской встрече
  • РИА Новости

Матч проходил в Испании и завершился разгромным поражением россиян со счётом 2:5.

В составе сборной России U18 забитыми мячами отличились Даниил Денисов и Кирилл Щетинин.

Ранее сообщалось, что в УЕФА назвали Дзюбу ключевой фигурой сборной России.

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