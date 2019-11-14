Поединок Шлеменко и Тейлора на турнире RCC 7 не состоится
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не встретится с американцем Луисом Тейлором на турнире RCC 7 в Екатеринбурге из-за травмы соперника.
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«Тейлор получил травму. Его бой против Шлеменко не состоится. Александру ищут другого соперника», — цитирует ТАСС организаторов поединка.
Турнир RCC 7 состоится 14 декабря в Екатеринбурге.
Ранее Шлеменко назвал имя своего следующего соперника.
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