Поединок Шлеменко и Тейлора на турнире RCC 7 не состоится

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не встретится с американцем Луисом Тейлором на турнире RCC 7 в Екатеринбурге из-за травмы соперника.
Поединок Шлеменко и Тейлора на турнире RCC 7 не состоится
  • © RCC

«Тейлор получил травму. Его бой против Шлеменко не состоится. Александру ищут другого соперника», — цитирует ТАСС организаторов поединка.

Турнир RCC 7 состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

Ранее Шлеменко назвал имя своего следующего соперника.

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