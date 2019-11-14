Загитова рассказала о своей мотивации

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Чемпионка мира и Европы, а также победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что для неё честь представлять родную страну.
Загитова рассказала о своей мотивации
  • РИА Новости

«Морально трудно выходить на старт, когда от тебя ждут только победы. Но я представляю Россию на международных соревнованиях — это большая честь и ответственность для меня. Также считаю своим долгом перед тренерами показывать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня и работают с утра до ночи. Также и перед болельщиками — они мой источник вдохновения», — заявила фигуристка в интервью печатной версии журнала Glamour.

Ранее Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание.

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