Загитова рассказала о своей мотивации

Чемпионка мира и Европы, а также победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что для неё честь представлять родную страну.

«Морально трудно выходить на старт, когда от тебя ждут только победы. Но я представляю Россию на международных соревнованиях — это большая честь и ответственность для меня. Также считаю своим долгом перед тренерами показывать свой максимум, ведь именно они вкладываются в меня и работают с утра до ночи. Также и перед болельщиками — они мой источник вдохновения», — заявила фигуристка в интервью печатной версии журнала Glamour.

Ранее Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание.