Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова считает, что не стоит отдавать двухлетних детей заниматься фигурным катанием.
Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Мне всегда хочется сказать их родителям: «Не надо! Ещё слишком рано». Я очень благодарна своим родителям, что начала заниматься с четырёх-пяти лет», — приводит слова Загитовой «Чемпионат» со ссылкой на печатную версию журнала Glamour.

К 17 годам Загитова стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей Финала серии Гран-при. На юниорском уровне она также завоевала золото на мировом и российском первенствах, победила в Финале Гран-при и на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Ранее Загитова рассказала, что у неё выработался иммунитет к негативу в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить