Загитова призвала не отдавать двухлетних детей в фигурное катание

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова считает, что не стоит отдавать двухлетних детей заниматься фигурным катанием.

«Мне всегда хочется сказать их родителям: «Не надо! Ещё слишком рано». Я очень благодарна своим родителям, что начала заниматься с четырёх-пяти лет», — приводит слова Загитовой «Чемпионат» со ссылкой на печатную версию журнала Glamour.

К 17 годам Загитова стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей Финала серии Гран-при. На юниорском уровне она также завоевала золото на мировом и российском первенствах, победила в Финале Гран-при и на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Ранее Загитова рассказала, что у неё выработался иммунитет к негативу в соцсетях.