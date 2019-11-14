Медведева: выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как ей удалось прийти в себя после неудачного проката короткой программы на втором в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada.
Медведева: выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было
  • Reuters

«Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то это я где-то недоглядела и недоработала. Обычно я сразу после проката понимаю, где я что-то не сделала. Выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

Она отметила, что была очень разочарована не столько из-за самих ошибок, сколько из-за того, что не понимала их причину.

«Да, это демотивирует, я не хочу врать — мы все люди. Но меня это демотивировало, наверное, часа на два. Через два часа я уже была в порядке, поговорила с родными, меня привели в чувства, появились силы», — добавила 19-летняя фигуристка.

На этапе в Канаде Медведева заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе и набрав в сумме за два проката 209,62 (62,89 + 146,73) балла. Её следующим стартом станет этап в Москве, который пройдёт с 15 по 17 ноября.

Ранее Брайан Орсер заявил, что Медведева сейчас в лучшей форме за всю её жизнь.

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