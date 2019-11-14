Первая ракетка Греции Саккари прокомментировала слухи о романе с Циципасом

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала информацию о её романе с соотечественником Стефаносом Циципасом.

«Между мной и Стефаносом ничего нет, но никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Саккари журналистка Викки Георгату в своём Twitter.

24-летняя Саккари занимает 23-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), тогда как 21-летний Циципас — шестой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.