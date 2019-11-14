Первая ракетка Греции Саккари прокомментировала слухи о романе с Циципасом
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Между мной и Стефаносом ничего нет, но никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — приводит слова Саккари журналистка Викки Георгату в своём Twitter.
24-летняя Саккари занимает 23-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), тогда как 21-летний Циципас — шестой в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.