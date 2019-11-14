Определились все соперники сборной России на Кубке ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка АТР, который пройдёт в Австралии в январе 2020 года.
Определились все соперники сборной России на Кубке ATP
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба ATP, сборная России, попавшая в группу D, сыграет с командами Италии, США и Норвегии.

Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов. За сборную Италии выступят Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, у американцев сыграют Джон Изнер и Тейлор Фриц, а у норвежцев — Каспер Рууд и Виктор Дурасович.

Турнир пройдёт с 3 по 20 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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