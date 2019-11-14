Буллит Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флаейрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Буллит Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время за «Вашингтон» забил Брендан Лайпсик. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.

«Филадельфия» ответила голом Клода Жиру. Голевая передача в активе Ивана Проворова.

Овертайм не выявил сильнейшего. Победу «Вашингтону» принёс буллит Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук близок к расторжению контракта с «Лос-Анджелесом».

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