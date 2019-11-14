Буллит Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Филадельфии, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время за «Вашингтон» забил Брендан Лайпсик. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали.
«Филадельфия» ответила голом Клода Жиру. Голевая передача в активе Ивана Проворова.
Овертайм не выявил сильнейшего. Победу «Вашингтону» принёс буллит Евгения Кузнецова.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук близок к расторжению контракта с «Лос-Анджелесом».