«Локомотив» определился с амплуа игрока, которого хочет подписать зимой
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«Мы надеемся укрепить кое-какие позиции. В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.
В составе «Локомотива» значатся четыре форварда — Фёдор Смолов, Рифат Жамалетдинов, Лука Джорджиевич и Эдер.
По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает второе место, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком.