«Локомотив» определился с амплуа игрока, которого хочет подписать зимой

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал, игрока какого амплуа московский клуб постарается приобрести в зимнее трансферное окно.

«Мы надеемся укрепить кое-какие позиции. В первую очередь я бы сказал об атаке: к сожалению, у нас есть три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поиску нападающего, который может гарантировать нам стабильную результативную игру», — приводит слова Лосюка Tuttomercatoweb.

В составе «Локомотива» значатся четыре форварда — Фёдор Смолов, Рифат Жамалетдинов, Лука Джорджиевич и Эдер.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает второе место, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что три итальянских клуба интересуются Алексеем Миранчуком.