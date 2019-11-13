УНИКС проиграл «Цедевите» в матче Еврокубка
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Встреча, прошедшая в Любляне, завершилась со счётом 81:76 в пользу хозяев площадки.
В составе УНИКС 26 очков набрал Джамар Смит. 15 очков в активе Моргана Раймара. Алекс Тайс набрал 12 очков.
За «Цедевиту» 20 очков набрал Микаэл Хопкинс. Ещё 14 очков команде принёс Райан Боатрайт. В активе Коди Миллера-Макинтайра 13 очков.
В восьмом туре УНИКС на своём поле примет французский «Нантер». Матч пройдёт 20 ноября.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче баскетбольной Лиги чемпионов.