УНИКС проиграл «Цедевите» в матче Еврокубка

Казанский УНИКС потерпел поражение от словенской «Цедевиты» в матче седьмого тура баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Любляне, завершилась со счётом 81:76 в пользу хозяев площадки.

В составе УНИКС 26 очков набрал Джамар Смит. 15 очков в активе Моргана Раймара. Алекс Тайс набрал 12 очков.

За «Цедевиту» 20 очков набрал Микаэл Хопкинс. Ещё 14 очков команде принёс Райан Боатрайт. В активе Коди Миллера-Макинтайра 13 очков.

В восьмом туре УНИКС на своём поле примет французский «Нантер». Матч пройдёт 20 ноября.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче баскетбольной Лиги чемпионов.