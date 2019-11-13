Глава ФТР назвал причину неудачного выступления Медведева на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

«Причина неудачи Медведева не в готовности к турниру — он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Медведеву не хватает опыта выступления на Итоговом турнире, который он сейчас и приобретает.

«В любом случае он способен обыграть Александра Зверева», — добавил специалист.

На Итоговом турнире ATP в Лондоне Медведев в группе Андре Агасси потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса и испанца Рафаэля Надаля. Его следующим соперником станет немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP.