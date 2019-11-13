Глава ФТР назвал причину неудачного выступления Медведева на Итоговом турнире ATP
- © Andy Rowland/imago-images.de
- globallookpress.com
«Причина неудачи Медведева не в готовности к турниру — он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что Медведеву не хватает опыта выступления на Итоговом турнире, который он сейчас и приобретает.
«В любом случае он способен обыграть Александра Зверева», — добавил специалист.
На Итоговом турнире ATP в Лондоне Медведев в группе Андре Агасси потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса и испанца Рафаэля Надаля. Его следующим соперником станет немец Александр Зверев.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP.