Глава ФТР назвал причину неудачного выступления Медведева на Итоговом турнире ATP

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Глава ФТР назвал причину неудачного выступления Медведева на Итоговом турнире ATP
  • © Andy Rowland/imago-images.de
  • globallookpress.com

«Причина неудачи Медведева не в готовности к турниру — он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что Медведеву не хватает опыта выступления на Итоговом турнире, который он сейчас и приобретает.

«В любом случае он способен обыграть Александра Зверева», — добавил специалист.

На Итоговом турнире ATP в Лондоне Медведев в группе Андре Агасси потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса и испанца Рафаэля Надаля. Его следующим соперником станет немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP.

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