Панарин повторил личный рекорд по количеству результативных матчей подряд в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил личный рекорд по числу результативных действий в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) Панарин отметился результативной передачей.

Таким образом россиянин отличился уже в девятом матче подряд. В итоге Панарин повторил личный рекорд по продолжительности серии результативных действий: в сезоне-2016/17 он также в девяти матчах подряд набирал очки, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Питтсбург» в НХЛ.