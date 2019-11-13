Панарин повторил личный рекорд по количеству результативных матчей подряд в НХЛ
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) Панарин отметился результативной передачей.
Таким образом россиянин отличился уже в девятом матче подряд. В итоге Панарин повторил личный рекорд по продолжительности серии результативных действий: в сезоне-2016/17 он также в девяти матчах подряд набирал очки, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Питтсбург» в НХЛ.