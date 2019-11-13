Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.

«Это было советское время. Мы носили одинаковую одежду, одинаковую форму, у нас было одинаковое жильё и одинаковая еда. Всё было идентичным. Однако это было счастливое время, ведь когда ты ребёнок, ты автоматически счастлив. Мы думали, мы живём в лучшей стране в мире, потому что в СССР была серьёзная пропаганда. Она внушала нам, что капиталистические страны плохие из-за неравенства между своими гражданами. Мы все были одинаковыми, на одном уровне. Конечно, я даже не думал, что смогу что-то делать за пределами своей страны или уехать за рубеж. Впервые я оказался за границей в 17 лет. Мы участвовали в турнире, который проходил в Бельгии. Ощущение было, как будто попал на другую планету, так как это была совершенно другая культура. Например, мы никогда не ели какого-то особенного мороженого или особых конфет. Это всё было впервые. 17-летний я смотрел на всё это и говорил: «Как это возможно? Это неправда. Вы живёте довольно хорошо», — заявил Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Российский специалист родился в 1971 году в Волгограде.

Ранее Слуцкий заявил, что футбол для него — это жена и вся семья.