«Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме матча КХЛ, «Ак Барс» разгромил «Авангард»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА.

Встреча, проходившая в Ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Спартака».

В составе победителей дубль на счету Ильи Зубова, ещё одну шайбу забросил Михаил Юньков. В составе ЦСКА отличились Алексей Марченко и Александр Попов.

В другом матче игрового дня «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» со счётом 3:0.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш признался, что ожидал увидеть в Ярославле разруху.