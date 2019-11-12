«Спартак» обыграл ЦСКА в овертайме матча КХЛ, «Ак Барс» разгромил «Авангард»
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Встреча, проходившая в Ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счётом 3:2 (ОТ) в пользу «Спартака».
В составе победителей дубль на счету Ильи Зубова, ещё одну шайбу забросил Михаил Юньков. В составе ЦСКА отличились Алексей Марченко и Александр Попов.
В другом матче игрового дня «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» со счётом 3:0.
Ранее экс-тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш признался, что ожидал увидеть в Ярославле разруху.