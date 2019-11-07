Экс-тренер «Локомотива» Мактавиш признался, что ожидал увидеть в Ярославле разруху

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Бывший главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш рассказал, с какими ожиданиями приезжал в Россию.
Экс-тренер «Локомотива» Мактавиш признался, что ожидал увидеть в Ярославле разруху
  • © сайт ХК "Локомотив" (Ярославль)

«Объект в Ярославле — мирового уровня и уровня НХЛ. Фитнес, медицина, область спортивных наук и обслуживающий персонал — всё это качества НХЛ. Я ожидал увидеть полуразрушенные помещения и непрофессиональный персонал, но вместо этого был поражён уровнем финансирования, сотрудниками команды и тренировочной базой», — цитирует Мактавиша TSN.

Канадец возглавлял «Локомотив» с 16 мая по 24 сентября 2019 года. Под его руководством ярославцы проиграли пять матчей из восьми Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ.

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