Экс-тренер «Локомотива» Мактавиш признался, что ожидал увидеть в Ярославле разруху
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«Объект в Ярославле — мирового уровня и уровня НХЛ. Фитнес, медицина, область спортивных наук и обслуживающий персонал — всё это качества НХЛ. Я ожидал увидеть полуразрушенные помещения и непрофессиональный персонал, но вместо этого был поражён уровнем финансирования, сотрудниками команды и тренировочной базой», — цитирует Мактавиша TSN.
Канадец возглавлял «Локомотив» с 16 мая по 24 сентября 2019 года. Под его руководством ярославцы проиграли пять матчей из восьми Континентальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ.