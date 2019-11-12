Бузова заявила, что не следит за соперничеством с Нурмагомедовым в Instagram

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Российская певица Ольга Бузова рассказала о том, как относится к заочному соперничеству с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.
Бузова заявила, что не следит за соперничеством с Нурмагомедовым в Instagram
  • @buzova86
  • Instagram

«Обошла ли я вновь Нурмагомедова? Я не слежу. Но Instagram — это часть моей жизни. У меня 16,4 млн подписчиков, скоро будет 16,5. Люди привыкли к тому, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда пропадаю на один-два дня, то они начинают писать моей семье», — заявила певица в эфире Love Radio.

Нурмагомедов является самым популярным россиянином в Instagram, имея порядка 18 млн подписчиков. На втором месте идёт Бузова.

Ранее Лобов заявил, что имеет незаконченное дело с Нурмагомедовым.

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