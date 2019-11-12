Заключительный этап сезона WRC в Австралии отменён из-за лесных пожаров

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Организаторы чемпионата мира по ралли (WRC) приняли решение отменить проведение заключительного этапа сезона — Ралли Австралии.
Заключительный этап сезона WRC в Австралии отменён из-за лесных пожаров
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Как сообщает пресс-служба соревнований, такое решение принято совместно Международной автомобильной федерацией (FIA) и местными властями из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Отмечается, что также отменено запланированное в Сиднее торжественное мероприятие по случаю завершения сезона.

Чемпион сезона 2019 года стал известен ещё по итогам предыдущего этапа в Испании. Им стал представитель команды TOYOTA GAZOO Racing эстонец Отт Тянак.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» Алонсо выступит на «Дакаре» 2020 года.

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