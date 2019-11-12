Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter.

Материал посвящён открытию ресторана в честь спортсмена в Словакии.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке потерпел поражение от чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сдавшись после удушающего приёма в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора.