Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter.

Материал посвящён открытию ресторана в честь спортсмена в Словакии. 

Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке потерпел поражение от чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сдавшись после удушающего приёма в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора.

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