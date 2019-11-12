Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter
Материал посвящён открытию ресторана в честь спортсмена в Словакии.
Макгрегор последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном поединке потерпел поражение от чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сдавшись после удушающего приёма в четвёртом раунде.
Ранее сообщалось, что UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора.
Tasty 😋 🇸🇰 🥃 @ProperWhiskeyhttps://t.co/WYf4wJPeK2— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 11, 2019