UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора

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Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Давид Шоу заявил, что организация не поддерживает негативные высказывания ирландского бойца Конора Макгрегора в адрес соперников.
UFC не поддерживает оскорбительные высказывания Макгрегора
  • Reuters

«Мы как организация точно не говорим бойцам, что они могут говорить, а что нет. Конор — замечательный промоутер, он многое сделал не только для раскрутки себя, но и для вида спорта в целом. Но UFC не поддерживает мнения и комментарии, которые унижают соперников», — приводит слова Шоу ТАСС.

Макгрегор неоднократно позволял себе негативные и оскорбительные высказывания в адрес соперников, в частности, во время пресс-конференции в Москве назвал трусом российского бойца Хабиба Нурмагомедова, что вызвало широкий резонанс из-за его слов о Дагестане.

Ранее сообщалось, что Макгрегор высмеял Абубакара Нурмагомедова после его проигрыша Давиду Заваде добровольной сдачей в первом раунде.

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