Циципас: не говорю, что ненавижу Медведева

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Я долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что выиграл именно сегодня. С Даней не бывает легко. Эта победа очень многое для меня значит. Я доказал, что сегодня был лучше. Заслужил победу», — цитирует спортсмена Sport24.

По его словам, он никогда не говорил, что не любит Медведева. Он отметил, что у них просто один раз возник неприятный инцидент на одном из турниров, но в этом нет ничего особенного.

«Я не говорю, что ненавижу Медведева. Но, да, мы не друзья. Мы не пойдём сегодня ужинать, это точно. Но я не отрицаю, что победить Даниила очень приятно и важно для меня. После поражения от Медведева в Шанхае я сказал своему тренеру, что в следующий раз всё будет иначе», — сказал Циципас.

Медведев проиграл Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Для него это первое поражение в карьере от 21-летнего грека.

Ранее Медведев признался, что чувствовал, будто не играет на 100% своих возможностей в матче с Циципасом.