Медведев: чувствовал, что не играю на 100% в матче с Циципасом

Россиянин Даниил Медведев заявил, что не продемонстрировал свой максимум в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом.

«Я чувствовал, что не играю на 100%. Он был сильнее. А так я ненавижу проигрывать кому угодно. И неважно, что в соперниках был Циципас. Просто поражение», — цитирует четвёртую ракетку мира Sport24.

По словам Медведева, он осознаёт, что у него было бы больше шансов на выход из группы в случае победы над греческим теннисистом.

«Теперь надо побеждать и Рафу, и Зверева желательно. Еще и разницу сетов считать… Ничего, зато интересно!» — сказал Медведев.

Медведев проиграл Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Для него это первое поражение в карьере от 21-летнего грека.

Ранее Медведев выразил мнение, что ему не хватило энергии в матче с Циципасом.