СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
Отмечается, что специалист запланировал это мероприятие, когда возглавил команду, для установления более тесного контакта с новым коллективом, но встреча прошла только после победы в 14-м туре Российской премьер-лиги над «Локомотивом» (3:0) из-за очень насыщенного графика.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ.