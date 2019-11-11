СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал футбольного клуба.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.

Отмечается, что специалист запланировал это мероприятие, когда возглавил команду, для установления более тесного контакта с новым коллективом, но встреча прошла только после победы в 14-м туре Российской премьер-лиги над «Локомотивом» (3:0) из-за очень насыщенного графика.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ.