СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал футбольного клуба.
СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.

Отмечается, что специалист запланировал это мероприятие, когда возглавил команду, для установления более тесного контакта с новым коллективом, но встреча прошла только после победы в 14-м туре Российской премьер-лиги над «Локомотивом» (3:0) из-за очень насыщенного графика.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ.

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