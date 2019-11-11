Всемирная шахматная олимпиада 2020 года может пройти в «Лужниках»

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Всемирная шахматная олимпиада 2020 года в Москве может пройти в спорткомплексе «Лужники».
Всемирная шахматная олимпиада 2020 года может пройти в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Мы ещё обсуждаем локацию, где могут пройти соревнования. Думаем, что местом проведения могут стать «Лужники», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Ранее стало известно, что Всемирная шахматная олимпиада — 2020 перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.

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