Всемирная шахматная олимпиада 2020 года может пройти в «Лужниках»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Всемирная шахматная олимпиада 2020 года в Москве может пройти в спорткомплексе «Лужники».

РИА Новости

«Мы ещё обсуждаем локацию, где могут пройти соревнования. Думаем, что местом проведения могут стать «Лужники», — приводит слова Дворковича ТАСС. Ранее стало известно, что Всемирная шахматная олимпиада — 2020 перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.