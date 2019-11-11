Медведев сохранил четвёртое место в обновлённом рейтинге ATP
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В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая пятёрка не претерпела изменений. Лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль, за ним располагаются серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.
Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию, а Андрей Рублёв остался 23-м.
Ранее сообщалось, что Тим обыграл Федерера на Итоговом турнире АТР.