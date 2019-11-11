Орсер уверен, что Медведева сможет показать два чистых проката на этапе Гран-при в Москве

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Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился ожиданиями от выступления своей подопечной на пятом этапе серии Гран-при, который пройдёт в Москве.
Орсер уверен, что Медведева сможет показать два чистых проката на этапе Гран-при в Москве
  • Reuters

«Я думаю, для неё и всей нашей команды цель — показать два отличных проката. У неё потрясающие программы, она катается так, как никогда раньше, быстро скользит, надо привыкнуть кататься так. Если она сможет продемонстрировать два чистых проката, она будет очень довольна независимо от результата. И я абсолютно уверен, что ей это по силам», — приводит слова Орсера ТАСС.

На этапе в Канаде Медведева заняла лишь пятое место, допустив несколько ошибок в короткой программе.

«Не хотел бы говорить о результатах, потому что в Канаде у нас всё получилось не совсем так, как мы рассчитывали, но при этом произвольная программа была хороша», — добавил специалист.

Этап серии Гран-при в Москве пройдёт с 15 по 17 ноября.

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