«Нью-Джерси» победил «Ванкувер» в матче НХЛ, Гусев очков не набрал

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«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Джерси» победил «Ванкувер» в матче НХЛ, Гусев очков не набрал
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Нью-Джерси» принесли шайбы Уэйна Симмондса и Йеспера Братта.

Российский форвард Никита Гусев провёл на льду менее десяти минут и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего россиянина 5 (1 + 4) очков в 13 матчах.

«Ванкувер», потерпевший четвёртое поражение подряд, ответил голом Брока Бёзера.

В других матчах игрового дня «Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4), а «Бостон Брюинз» по буллитам уступил «Филадельфия Флайерз» (2:3).

Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в серии буллитов матча НХЛ.

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