Бестемьянова: Туктамышева так заводит зал, что хочется танцевать

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что Елизавета Туктамышева обладает потрясающей энергетикой.
Бестемьянова: Туктамышева так заводит зал, что хочется танцевать
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Единственное, что не идёт в расчёт, — необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые всё чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Бывшая фигуристка также высказалась о шансах россиянки на попадание в финал Гран-при сезона-2019/20.

«Всё может быть, но стоит понимать, что для этого Сатоко Мияхара на этапе Гран-при в Москве должна подняться не выше четвёртой строчки. Но дело в том, что японке там будет некому проигрывать. Поэтому будем надеяться на наших фигуристок, на то, что Станислава Константинова привела себя в хорошую форму и сможет нас удивить», — добавила Бестемьянова.

Ранее Бестемьянова оценила выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

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