Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею финишировала третьей на первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

После трёх сыгранных матчей в активе сборной России два очка, что позволило команде Алексея Кудашова занять третье место на турнире. Победу одержала команда Чехии (восемь очков), вторыми стали финны (семь очков). Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча.

Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября. Сборная России одержала одну победу и потерпела два поражения.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг недоволен выступлением сборной России по хоккею на Кубке Карьяла.