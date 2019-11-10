Циципас назвал матч с Медведевым на Итоговом турнире АТР большим вызовом для себя

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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал жеребьёвку Итогового турнира АТР, согласно которой он оказался в одной группе с россиянином Даниилом Медведевым.
Циципас назвал матч с Медведевым на Итоговом турнире АТР большим вызовом для себя
  • Reuters

«На таком турнире не бывает лёгких поединков. Пока я не могу сказать, с кем из соперников мне будет легче. Каждая игра на таком турнире предельно важна, надо выкладываться на все 100%. На таком высоком уровне любая мелкая деталь имеет значение, там играют лучшие из лучших. С Медведевым мы встречались уже пять раз и пока мне не удалось найти способ остановить его. Он умён и думает на корте. Знает, как надо вести себя в больших матчах. Его подачу всегда тяжело принимать. Матч с ним — это настоящий вызов для меня», — цитирует Циципаса SDNA.

Греческий теннисист встречался с Медведевым пять раз и проиграл все пять встреч.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал лучшего теннисиста 2019 года.

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