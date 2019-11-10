Медведев назвал лучшего теннисиста 2019 года
- Reuters
«Думаю, все согласны, что Надаль был лучшим в 2019 году. Он играл очень стабильно, добился отличных результатов и выиграл множество титулов, включая два «Больших шлема». Я не знаю, готов ли он на 100% к Итоговому турниру ATP, но понимаю, что должен сыграть на максимуме», — цитирует Медведева Tennis World USA.
Надаль станет соперником россиянина на групповом этапе Итогового турнира АТР. Также в группе Андре Агасси выступят грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.
Ранее сообщалось, что Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP.