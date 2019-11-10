Медведев назвал лучшего теннисиста 2019 года

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что, по его личному мнению, лучшим игроком 2019 года стал испанец Рафаэль Надаль.

«Думаю, все согласны, что Надаль был лучшим в 2019 году. Он играл очень стабильно, добился отличных результатов и выиграл множество титулов, включая два «Больших шлема». Я не знаю, готов ли он на 100% к Итоговому турниру ATP, но понимаю, что должен сыграть на максимуме», — цитирует Медведева Tennis World USA.

Надаль станет соперником россиянина на групповом этапе Итогового турнира АТР. Также в группе Андре Агасси выступят грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP.