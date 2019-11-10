«Атлетико» продлил беспроигрышную серию в Примере, победив «Эспаньол»

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над каталонским «Эспаньолом» в матче 13-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» продлил беспроигрышную серию в Примере, победив «Эспаньол»
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Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Эспаньол» забил первым. На 38-й минуте отличился Серхи Дардер.

«Атлетико», продливший свою беспроигрышную серию до девяти матчей (три победы, шесть ничьих), ответил голами Анхеля Корреа, Альваро Мораты и Коке.

В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Гранадой», а «Эспаньол» на своём поле примет «Хетафе».

В других матчах игрового дня «Атлетик» в Бильбао победил «Леванте» (2:1), а «Мальорка» на своём поле взяла верх над «Вильярреалом» (3:1).

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в Примере.

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