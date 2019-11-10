Хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси устроили массовую драку на льду

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Игроки юниорских сборных России и Беларуси по хоккею устроили массовую драку во время матча «Кубок Президентского спортивного клуба» в Минске.
Хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси устроили массовую драку на льду
  • РИА Новости

Во время заключительного матча на турнире, в котором сборная Беларуси проиграла команде России со счётом 0:6, на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.

Видеозапись драки опубликована на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Сборная России U-17 стала победителем турнира, выиграв три матча. Второй стала Словакия с двумя победами в активе. Белорусская команда с одной победой стала третьей. Последнее место досталось сборной Латвии, проигравшей во всех трёх матчах.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла.

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