Хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси устроили массовую драку на льду

Игроки юниорских сборных России и Беларуси по хоккею устроили массовую драку во время матча «Кубок Президентского спортивного клуба» в Минске.

Во время заключительного матча на турнире, в котором сборная Беларуси проиграла команде России со счётом 0:6, на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.

Видеозапись драки опубликована на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Сборная России U-17 стала победителем турнира, выиграв три матча. Второй стала Словакия с двумя победами в активе. Белорусская команда с одной победой стала третьей. Последнее место досталось сборной Латвии, проигравшей во всех трёх матчах.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла.