Хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси устроили массовую драку на льду
- РИА Новости
Во время заключительного матча на турнире, в котором сборная Беларуси проиграла команде России со счётом 0:6, на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.
Видеозапись драки опубликована на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».
Сборная России U-17 стала победителем турнира, выиграв три матча. Второй стала Словакия с двумя победами в активе. Белорусская команда с одной победой стала третьей. Последнее место досталось сборной Латвии, проигравшей во всех трёх матчах.
Ранее сообщалось, что Россия проиграла Чехии на хоккейном Кубке Карьяла.