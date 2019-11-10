Кулижников пропустит два этапа КМ по конькобежному спорту из-за травмы

Трёхкратный чемпион мира Павел Кулижников пропустит два стартовых этапа Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2019/20 из-за травмы.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, слова которой передаёт ТАСС.

«Он получил небольшую травму в процессе тренировки. Ничего страшного в повреждении нет, но чтобы не усугубить травму и не мучить спортсмена, приняли такое решение», — пояснила Барышева.

Таким образом, 25-летний Кулижников не выступит на этапах в Белоруссии и Польше, которые пройдут 15—17 и 22—24 ноября в Минске и Томашуве-Мазовецком соответственно.

Ранее сообщалось, что сборная России по шорт-треку завоевала золото на дистанции 2000 м на этапе КМ в США.