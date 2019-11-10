Кармело Энтони: я хочу играть, это 200%

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Десятикратный участник Матча звёзд НБА форвард Кармело Энтони заявил, что не намерен завершать карьеру профессионального баскетболиста.
Кармело Энтони: я хочу играть, это 200%
  • © Brian Rothmuller/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я хочу играть, это 200%. Сделайте это вашим заголовком. Я не собирался привязываться к статусу свободного агента, но что есть, то есть. Сейчас я сижу и жду, как будут развиваться события», — приводит слова Энтони Newsday.

35-летний форвард, десять раз участвовавший в Матче всех звёзд НБА, в настоящее время является свободным агентом. Он был выбран «Денвер Наггетс» на драфте НБА 2003 года под общим третьим номером и провёл в команде восемь сезонов. В его активе также выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс».

Ранее сообщалось, что Гордон Хэйворд сломал руку в матче НБА с «Сан-Антонио».

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