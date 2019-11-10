Хэйворд сломал руку в матче НБА с «Сан-Антонио»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд получил перелом руки в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс».

Как сообщает ESPN, 11 ноября 29-летний баскетболист посетит специалиста по травмам рук, который определит, нужна ли ему операция.

В нынешнем сезоне Хэйворд, травмировавшийся в столкновении с Ламаркусом Олдриджем, в среднем за игру набирал 20,3 очка, выполнял 7,9 подбора и 4,6 ассиста.

Осенью 2017 года Хэйворд получил тяжёлый перелом ноги в первом же матче за «Бостон» после перехода из «Юта Джаз», после которого он восстанавливался весь сезон.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри может пропустить весь сезон из-за перелома руки.