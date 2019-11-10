Тарпищев считает, что Медведев испытает сильное давление на Итоговом турнире ATP
- Reuters
«Давать прогнозы на этот турнир бессмысленно. Все матчи будут равными, шансы у всех примерно одинаковы.Для Медведева это первый в карьере Итоговый турнир, отсюда и большая психологическая нагрузка. Даня готов к турниру, но остаётся только вопрос внутреннего содержания», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
На групповом этапе Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, представителем Германии Александром Зверевым и греком Стефаносом Циципасом.
Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.
Ранее сообщалось, что родители Медведева не могут получить британскую визу перед Итоговым турниром ATP.