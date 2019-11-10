Тарпищев считает, что Медведев испытает сильное давление на Итоговом турнире ATP

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о перспективах Даниила Медведева успешно выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тарпищев считает, что Медведев испытает сильное давление на Итоговом турнире ATP
  • Reuters

«Давать прогнозы на этот турнир бессмысленно. Все матчи будут равными, шансы у всех примерно одинаковы.Для Медведева это первый в карьере Итоговый турнир, отсюда и большая психологическая нагрузка. Даня готов к турниру, но остаётся только вопрос внутреннего содержания», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На групповом этапе Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, представителем Германии Александром Зверевым и греком Стефаносом Циципасом.

Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября. 

Ранее сообщалось, что родители Медведева не могут получить британскую визу перед Итоговым турниром ATP.

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