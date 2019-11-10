Тренер «Оренбурга» назвал неадекватным судейство Вилкова в матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0).

«На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там был пенальти, но нам очков это не добавляет. Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Оренбург» с 19 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (18 очков) находится на десятой позиции.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Уфа» встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в РПЛ.