Тренер «Оренбурга» назвал неадекватным судейство Вилкова в матче с «Уфой»

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов остался недоволен работой бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0).
Тренер «Оренбурга» назвал неадекватным судейство Вилкова в матче с «Уфой»
  • @fcorenburg
  • Twitter

«На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там был пенальти, но нам очков это не добавляет. Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Оренбург» с 19 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (18 очков) находится на десятой позиции.

В следующем туре «Оренбург» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Уфа» встретится с «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить